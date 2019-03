POL-ESW: Pressebericht 13.03.2019 - 2

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen gg. 09.18 Uhr kam es in Witzenhausen in der Carl-Ludwig-Straße zu einem Verkehrsunfall, als eine 36-jährige Frau aus Witzenhausen beim Einparken in eine Parkbucht einen ordnungsgemäß geparkt stehenden Firmenwagen streifte. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 6000.-EUR.

Polizei Sontra

Diebstahl von Geldbörse

Am Donnerstagvormittag gg. 10.30 Uhr wurde einer 68-jährigen Frau aus Sontra im Lidl-Markt in Sontra die Geldbörse entwendet. Die Frau hatte während des Einkaufs die Geldbörse in ihrer Handtasche im Einkaufswagen und diese dann offenbar kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen. Dieser Moment wurde von Unbekannten genutzt, um die Geldbörse zu entwenden. Später konnte die Geldbörse im Bereich Husarenallee in Sontra zwar wieder aufgefunden werden. Das zuvor in der Geldbörse enthaltene Bargeld in Höhe von 170.-EUR fehlte allerdings. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

