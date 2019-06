Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - sexueller Belästigung einer jungen Frau

Korbach (ots)

Am Mittwoch belästigte ein unbekannter Täter eine junge Frau in der Urenbachstraße in Bad Wildungen.

Gegen 15.30 Uhr lief der Täter hinter der Frau in der Urenbachstraße. Als er sie erreichte, hielt er sie von hinten fest und versuchte ihr unter das T-Shirt zu fassen. Anschließend hielt er ihr ein Taschentuch mit einer unbekannten Flüssigkeit vor das Gesicht. Durch die betäubende Wirkung verlor die Frau kurzzeitig das Bewusstsein. Zu weiteren sexuellen Handlungen kam es nicht. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass der Täter bei seiner möglicherweise geplanten Tathandlung gestört worden sein könnte.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 30-35 Jahre alt

ca. 170 cm groß

schwarze kurze Haare, Afrobob mit Undercut

dunkle Hautfarbe

bekleidet mit blau-weiß gestreiftem Shirt und Shorts

Die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0, hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

