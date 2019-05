Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Höringhausen - Diebstahl und Einbruchsdiebstahl aus Gartenhütten

Korbach (ots)

Auf alkoholische Getränke hatte es ein Einbrecher am Wochenende in Höringhausen abgesehen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter Täter in zwei Gartenhütten auf dem Kleingartengelände am Ortsrand von Höringhausen in Richtung Strothe ein. Aus einer Gartenhütte stahl er vier Spirituosenflaschen, nachdem er eine Holztür aufgebrochen hatte.

Bei einer zweiten Gartenhütte riss der Täter eine Holzplatte ab, die zur Sicherung einer eingeschlagenen Scheibe angebracht war. In diese Hütte wurde bereits in der Nacht zu Sonntag, 5. Mai, eingebrochen (siehe dazu OTS-Meldung Auftrag Nr. 3664368 vom 06.05.2019, 11:37 Uhr). Wie beim ersten Einbruch blieb der Unbekannte bei dieser Hütte auch diesmal ohne Beute.

Bei einer dritten Hütte entwendete er ein Küchenmesser und mehrere Flaschen Bier von der unverschlossenen Terrasse.

Die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, geht von Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen und Diebstählen im Kleingartengelände von Höringhausen aus und ist auf der Suche nach Zeugen.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

