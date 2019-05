Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau - Originalfelgen aus Werkstatt gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Ederstraße in Frankenau ein. Sie öffneten gewaltsam ein Tor und konnten so in das Werkstattgebäude gelangen. Dort stahlen sie drei komplette Felgensätze der Automarken Audi, BMW und Opel. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt, das Diebesgut hat einen Wert von ca. 2500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell