Polizei Korbach

POL-KB: Haina-Löhlbach - Reifen an zwei Autos zerstochen

Korbach (ots)

Am Sonntagnachmittag erstattete ein Fahrzeughalter Anzeige bei der Polizei Frankenberg. In der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 13.00 Uhr, hatte ein Unbekannter beide Vorderreifen seines weißen Ford Fiesta zerstochen. Das Auto stand in der Neue Straße in Löhlbach. Der Sachschaden wurde auf 270 EUR geschätzt.

Am Dienstagmorgen ging eine weitere Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Reifenstechen in Löhlbach ein. An einem schwarzen Citroen C-Crosser zerstach ein Unbekannter den hinteren linken Reifen. Das Auto stand unter einem Carport in der Mittelgasse in Löhlbach. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag. Der Schaden beträgt hier 150 EUR.

Die Ermittler der Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, gehen von Tatzusammenhang aus und sind auf der Suche nach Zeugen.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell