Polizei Korbach

POL-KB: Haina-Halgehausen - Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots)

Am Freitag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Talstraße in Haina-Halgehausen ein. Die tagsüber abwesenden Bewohner stellten gegen 22.30 Uhr fest, dass ein Fenster zum Haus aufgehebelt war. Die Täter hatten im Gebäude mehrere Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht und eine geringe Menge Bargeld sowie eine Uhr entwendet.

Die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

