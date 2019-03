Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbruch in Klinik - Tatzeit 16.03.2019, 18 Uhr - 18.03.2019, 07:00 Uhr

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstagabend 18 Uhr bis heute Morgen 07 Uhr wurde in Reinhardshausen in der Straße "Am Kreuzfeld" in ein Klinikgebäude eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten im Erdgeschoss ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort betraten sie mehrere Büroräume und hebelten die darin befindlichen Büroschränke auf. Sie verließen das Gebäude ohne Diebesgut, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

