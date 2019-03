Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Versuchter Einbruch in Baustoffhandel - Freitag 08.03.2019, 19:00 Uhr - Samstag 09.03.2019, 04:40 Uhr

Korbach (ots)

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag hatten der oder die unbekannten Täter versucht auf der Rückseite eines Firmengebäudes für Baustoffhandel in der Straße "Am Stadtbruch" eine Scheibe einzuschlagen. Da es sich bei der Scheibe um Sicherheitsglas handelt, brachen der oder die Täter erfolglos ab. Bei der Flucht wurden aber noch drei Aussenlampen mit Bewegungsmelder von der Hauswand geschlagen. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

