Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Homberg (ots)

Homberg Alarmanlage verschreckt Einbrecher Tatzeit: 19.04.2019, 03:25 Uhr

Am Freitag haben unbekannte Täter versucht, in den Morgenstunden in ein Sportgeschäft in der Wallstraße einzubrechen. Die Täter wurden durch die Alarmanlage gestört.

Die Täter wollten die Ladentür mit einem Hebelwerkzeug aufbrechen. Hierbei splitterte das Glas der Tür und die Alarmanlage löste aus. Dies verschreckte die Täter, sodass sie vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell