Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Münzkassetten aus Mauerwerk gehebelt

Homberg (ots)

Homberg Münzkassetten aus Mauerwerk gehebelt Tatzeit: 12.04.2019, 18:00 Uhr bis 15.04.2019, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter haben im Laufe des letzten Wochenendes auf dem Gelände der Hohenburg zwei Münzkassetten mit Münzgeld gestohlen.

Die Täter hebelten unter massiver Kraftaufwendung zwei Münzkassetten für Spenden aus dem Mauerwerk der Hohenburg und richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro an. In den beiden Münzkassetten befanden sich ca. 70,- Euro Münzgeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

