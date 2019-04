Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Unbekannte Täter klauen Kupferkabel aus Trafostation

Homberg (ots)

Homberg Unbekannte Täter klauen Kupferkabel aus Trafostation Tatzeit: 02.03.2019, 08:00 Uhr bis 02.04.2019, 08:00 Uhr

Im Laufe des letzten Monats haben unbekannte Täter aus einer Trafostation in der Mörshäuser Straße Kupferkabel gestohlen. Erst gestern Morgen wurde der Diebstahl festgestellt.

Die Täter versuchten zunächst ohne Erfolg, das Vorhängeschloss der Trafostation, welche sich in unmittelbarer Nähe des alten Krankenhauses befindet, aufzubrechen. Anschließend verschafften sich die Täter über einen naheliegenden Kabelschacht Zutritt in die Trafostation und entwendeten Kupferkabel in einer unbestimmten Menge.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell