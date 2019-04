Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg, Landesstraße 3220 - Randalierer werfen Bushalteglasscheibe ein

Homberg (ots)

Gudensberg, Landesstraße 3220 Randalierer werfen Bushalteglasscheibe ein Tatzeit: 02.04.2019, 23:48 Uhr

Am Dienstagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 23:48 Uhr eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle an der L 3220 von Maden kommend am Ortseingang Gudensberg.

Unbekannte Täter hatten einen Gullideckel aus der Straße gehoben und in eine Glasscheibe der nahegelegenen Bushaltestelle geworfen. Hierdurch wurde die Scheibe komplett zerstört. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden. Die Fritzlarer Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

