Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Einbruch in Gaststätte - Geldspielautomaten aufgehebelt

Homberg (ots)

Melsungen Einbruch in Gaststätte - Geldspielautomaten aufgehebelt Tatzeit: Montag, 25.02.2019, 00:00 Uhr bis 07:40 Uhr

Im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 07:40 Uhr sind am Montagmorgen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße "Untere Mauergasse" eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe aus zwei Geldspielautomaten gestohlen.

Die Täter hebelten zunächst eine Zugangstür zur Gaststätte auf und verschafften sie auf diese Art und Weise Zugang zum Gastraum. Anschließend hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das enthaltene Bargeld. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

