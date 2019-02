Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: 43-Jähriger in seiner Wohnung überfallen - Täter erbeuten Bargeld

Homberg (ots)

Homberg Raubüberfall in Wohnung - Täter erbeuten Bargeld Tatzeit: Dienstag, 26.02.2019, 01:30 Uhr bis 01:50 Uhr Ein 43-jähriger Mann wurde in der vergangenen Nacht in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der I. P. Semmelweiß-Straße von drei unbekannten Tätern überfallen. Die Täter stahlen Bargeld aus der Wohnung. Der 43-Jährige erlitt bei dem Überfall mehrere Prellungen und Hämatome am Oberkörper. Der 43-Jährige befand sich mit seiner schlafenden Ehefrau in seiner Wohnung, als gg. 01:30 Uhr an der Wohnungstür geklopft wurde. Als er daraufhin die Tür öffnete, wurde er umgehend mit Reizstoff besprüht. Drei, mit einem Baseballschläger und zwei Schlagstöcken bewaffneten Täter, drangen in die Wohnung ein und schlugen im Anschluss auf den 43-Jährigen ein. Sie fragten ihn nach Geld. Zwei Täter durchsuchten anschließend die Wohnung nach Wertgegenständen, während der dritte Täter auf den verletzten 43-Jährigen aufpasste. Die Täter entwendeten das Bargeld aus einer aufgefundenen Geldbörse. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend aus der Wohnung. Die Ehefrau des 43-Jährigen, welche sich passiv verhielt, wurde nicht verletzt. Alle drei Täter waren mit grauen Masken mit Augen- und Mundschlitzen maskiert. Von zwei männlichen Tätern, welche die Wohnung durchsuchten, liegt folgende Beschreibung vor. Ein Täter ist schlank und ca. 20 - 25 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit eine graue Jogginghose und schwarze Handschuhe. Er sprach in akzentfreiem Deutsch. Der zweite Täter ist ebenfalls schlank und 20 - 25 Jahre alt. Er trug schwarze Handschuhe und eine carmouflagefarbene Hose. Zum dritten Täter konnten keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

