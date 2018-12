POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - 30 Alt-Batterien aus Garage gestohlen

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa 30 Alt-Batterien aus Garage gestohlen Tatzeit: 29.11.2018, 18:00 Uhr bis 30.11.2018, 11:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter aus einer Werkstattfirma in der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Alt-Auto-Batterien mit einem Pfandwert in Höhe von 225,- Euro entwendet.

Die Täter entwendeten 30 Alt-Auto-Batterien, die in einer unverschlossenen Doppelgarage der dortigen Werkstattfirma gelagert waren. Eine Alt-Auto-Batterie besitzt einen Pfandwert von 7,50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

