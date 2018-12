POL-HR: Homberg-Holzhausen - Oberlichter zerstört - 2.000,- Euro Schaden

Homberg (ots) - Homberg-Holzhausen Oberlichter zerstört - 2.000,- Euro Schaden Tatzeit: 01.12.2018, 15:41 Uhr

Am Samstagnachmittag haben unbekannte Täter auf einer ehemaligen Lagerhalle in der Straße "Am Herzberg" mehrere Oberlichter beschädigt. Die Täter gelangten über eine Feuerleiter auf das Hallendach und zerschlugen dort mehrere Oberlichter. Anschließend gelangten sie über eine unverschlossene Hallentüre in die Halle. Hier zerschlugen sie einen Handdruckmelder, der einen Feueralarm auslöste. Die Täter richteten zudem einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

