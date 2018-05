POL-HR: Gudensberg: Lagerraum und Bauwagen aufgebrochen

Homberg (ots) - Gudensberg Diebstahl von Werkzeugen aus Rohbau Tatzeit: 02.05.2018, 18:00 Uhr bis 03.05.2018, 15:30 Uhr In einen Hausrohbau und einen Bauwagen in der Straße "Am Emmerfeld" brachen unbekannte Täter ein und stahlen Werkzeuge. Die Täter begaben sich zu dem frei zugänglichen Rohbau und brachen dort eine provisorische Tür zu einem als Lager genutzten Raum auf. Aus dem Raum wurden ein Schlagschrauber und ein Brecheisen entwendet. An einem Bauwagen wurde das Vorhängeschloss durchtrennt und anschließend ein Akkuschrauber mit Koffer aus dem Innenraum gestohlen. Der Wert der Werkzeuge beträgt 300,- Euro, der angerichtete Sachschaden 120,- Euro Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

