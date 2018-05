POL-HR: Melsungen: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Innenstadt

Homberg (ots) - Melsungen Schwerer Verkehrsunfall in der Innenstadt - eine Person im Fahrzeug eingeklemmt Unfallzeit: 03.05.2018, 08:50 Uhr Vor wenigen Minuten ereignete sich in Melsungen im Bereich Kasseler Str./ Schossstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Bei dem Unfall ist ein Pkw umgekippt, eine Person ist eingeklemmt. In der Folge kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Unfall. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

