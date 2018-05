POL-HR: Homberg-Wernswig: Unbekannte Täter versuchen silbernen Dacia zu stehlen

Homberg (ots) - Homberg-Wernswig Versuchter Diebstahl eines Pkw Tatzeit: 29.04.2018, 19:00 Uhr bis 30.04.2018, 06:00 Uhr 600,- Euro Sachschaden entstanden bei einem versuchten Diebstahl eines Pkw in der Bahnhofsallee. Die Täter hatten sich zu dem abgestellten silbernen Dacia begeben und versucht die Schlösser in der Fahrer- und Beifahrertür zu entfernen. Die Schlösser wurden dabei beschädigt. Weiterhin wurde die Antenne des Fahrzeugs abgebrochen und entwendet. Der Fahrzeugeigentümer stellte die Beschädigungen am Montagmorgen fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

