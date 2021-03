Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Garage in Wohnhaus in Helsa brannte: Bewohner nach Löschversuch verstorben

Kassel (ots)

Helsa-Eschenstruth (Landkreis Kassel): Ein tragisches Ende fand am heutigen Dienstagmittag ein Brand in einem Haus im Trieschweg in Helsa. Ein Bewohner war auf das Feuer im Bereich einer Garage, die in das Haus integriert ist, aufmerksam geworden und hatte versucht dieses selbst zu löschen. Dabei atmete der 55-Jährige jedoch offenbar giftige Rauchgase ein und verlor das Bewusstsein. Trotz des schnellen Einschreitens einer Nachbarin, die ihn aus dem verrauchten Raum nach draußen zog, und der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen durch die am Einsatzort eintreffenden Rettungskräfte kam für den 55-Jährigen leider jede Hilfe zu spät. Er verstarb kurze Zeit später.

Wie die ersten Ermittlungen der Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo vor Ort ergaben, war das Feuer offenbar im Bereich einer Heizungsanlage im Raum hinter der Garage ausgebrochen und hatte auch vorwiegend dort einen Schaden angerichtet. Die weiteren Räume des Wohnhauses wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Ein technischer Defekt kann momentan nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

