Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Planenschlitzer erbeuten Whiskey-Cola Dosen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Lohfelden/ Raststätte Kassel:

Gleich siebenmal schlugen unbekannte Diebe in der Nacht zum heutigen Freitag auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Kassel Ost bei Lohfelden zu, indem sie die Planen an abgestellten Lkw-Aufliegern einschnitten. Mit ihrem Vorgehen richteten sie einen Sachschaden im vierstelligen Bereich an. Die Beute der Täter fiel nach bisherigen Erkenntnissen dagegen vergleichsweise gering aus. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal sind auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Polizeibeamten der Autobahnstation berichten, meldete sich der erste Fahrer eines Sattelzugs aus Baden-Württemberg gegen 2:45 Uhr bei der Polizei. Er hatte seinen Lkw am Abend auf dem Parkplatz abgestellt, um dort zu übernachten und entdeckte die eingeschnittene Plane kurz vor Fahrtantritt. Gestohlen wurde die Ladung seines Aufliegers nicht, allerdings meldeten sich bei der eingesetzten Streife im weiteren Verlauf sechs Fahrer der daneben abgestellten Sattelzüge, die ebenfalls von den Tätern angegangen wurden. Die Tatzeit lässt sich demnach auf den Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19:30 Uhr, und der Feststellungszeit um 2:45 Uhr eingrenzen. Während die Diebe aus einem der Auflieger etwa 180 Dosen Whiskey-Cola erbeuteten, wurde aus drei Anhängern offenbar nichts entwendet. Die Feststellung, ob aus den weiteren Aufliegern etwas gestohlen wurde, dauern an. Da die Polizisten einen Teil der Beute auf dem Parkplatz fanden, besteht der Verdacht, dass die Täter beim Abtransport gestört wurden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe einen Transporter oder ein anderes größeres Fahrzeug nutzten. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Kassel-Ost beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell