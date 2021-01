Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife stoppt Fahrzeuggespann mit ungekühlter Frischmilch: Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

KasselKassel (ots)

Autobahn 7/ Lohfelden:

Weil der Mann am Steuer während der Fahrt mit dem Handy telefonierte, geriet am heutigen Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr ein Fahrzeuggespann mit einem Frischmilchtank auf der A 7 am Kreuz Kassel Mitte ins Visier einer Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal. Die Beamten stoppten den Ford Transit mit dem angekuppelten Anhänger mit Tankaufbau kurz darauf am Autohof "Lohfeldener Rüssel". Der 30-jährige Fahrer aus Kassel legte den Polizisten seinen Führerschein der Klasse B und die Fahrzeugpapiere vor. Schnell stellte die fachkundige Streife fest, dass der Führerschein des Mannes für das Führen des Fahrzeuggespannes nicht ausreichend ist, da die zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeugs (2.825 kg) und des Anhängers (2.700 kg) die zulässige Gesamtmasse von 3.500 kg überschreitet. Für diese Kombination hätte der Fahrer einen Führerschein der Klasse BE benötigt, den er nicht vorweisen konnte. Aus diesem Grund beendeten die Polizisten die Fahrt an Ort und Stelle und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 30-Jährigen ein. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass das installierte Kühlaggregat für die im Tank geladenen 850 Liter Frischmilch nicht eingeschaltet war. Die Milch hatte einer Messung zufolge die maximale Transporttemperatur überschritten, weshalb das Veterinäramt verständig wurde. Von dort aus wird nun voraussichtlich die Entsorgung der Frischmilch veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell