Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Gebäude mit Graffitis in Unterneustadt beschmiert: Polizei sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Unbekannte haben in der Nacht von Montag und Dienstag in der Unterneustadt mehrere Hauswände mit Graffiti besprüht. Da mehrfach auch das Wort "Antifa" zu lesen ist, haben die weiteren Ermittlungen die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen übernommen. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich die Taten in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, ereignet. Die Täter beschmierten dort scheinbar wahllos insgesamt vier Gebäude. Bei einer Firma sowie einem Seniorenzentrum am Unterneustädter Kirchplatz, einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Holzmarkt" und einem Reihenhaus in der Seestraße wurden Wände beschmiert. In hellgrüner Farbe sprühten Unbekannte dort mehrfach das Wort "Antifa" sowie verschiedene Symbole an die Wände. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell