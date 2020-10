Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schlangenlinien gefahren: Streife stoppt betrunkenen Mann auf E-Scooter

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Einen erheblich alkoholisierten 35-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter auf der Holländischen Straße unterwegs war, stoppte in der Nacht zum heutigen Freitag eine Streife des Polizeireviers Nord. Die Polizisten waren gegen 04:30 Uhr auf den stadtauswärts und Schlangenlinien fahrenden Elektroroller aufmerksam geworden. Am Halitplatz hielten sie den Mann an. Ein Atemalkoholtest lieferte dann die Erklärung für seine unsichere Fahrweise, denn der 35-Jährige aus Kassel hatte rund 1,3 Promille intus. Zudem hatte er den E-Scooter offenbar unter Drogeneinfluss gelenkt. Die Beamten nahmen ihn mit auf das Revier, wo er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell