Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife ertappt auf Autodach stehende Graffitisprayer "in flagranti"

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Zwei junge Graffitisprayer ertappte eine Streife des Polizeireviers Nord am Samstagabend in Kassel-Rothenditmold auf frischer Tat. Die Höhe des Sachschadens an der Mauer, die auf einer Länge von etwa 8 Metern besprüht wurde, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern. Die 15 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kassel müssen sich nun wegen der Sachbeschädigung durch Graffiti verantworten.

Wie die Polizisten mitteilen, befanden sie sich gegen 19:15 Uhr auf einer Streifenfahrt in der Brandaustraße. Plötzlich fiel den Beamten ein junger Mann auf, der auf einem Autodach stand und eine Spraydose in der Hand hielt. Der Verdächtige sprang bei Erblicken des Streifenwagens schnell vom Dach des Wagens, während hinter dem Auto ein zweiter junger Mann hervortrat. Wie sich schnell herausstellte, hatten die Ertappten auf die Mauer mehrere Graffitis wie "THC" und "ACAB" in grüner und schwarzer Farbe gesprüht. Hierzu nutzten sie noch das Auto des 19-Jährigen, um auch die oberen Bereiche der Mauer besser zu erreichen. Die Sprühdosen der beiden Täter stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

