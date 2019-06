Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei BMW-Diebstähle am Pfingstwochenende im Landkreis Kassel: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal / Kaufungen (Landkreis Kassel): Die Kasseler Kripo ermittelt derzeit in zwei Fällen von Autodiebstahl, die sich am vergangenen Pfingstwochenende in unterschiedlichen Nächten im Landkreis Kassel ereigneten. Zunächst war in der Nacht zum Montag in Baunatal-Großenritte einen 5er BMW im Wert von ca. 60.000 Euro von Unbekannten gestohlen worden. In der Nacht zum heutigen Dienstag schlugen Autodiebe in Kaufungen zu und klauten dort einen etwa 65.000 Euro teuren BMW X6. Ob beide Fälle möglicherweise im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen und suchen in beiden Fällen nun nach Zeugen.

Der Diebstahl des schwarzen BMW 520 d, Baujahr 2018, mit dem Kennzeichen HR-HS 312 in Baunatal ereignete sich in der Adam-Riese-Straße. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 21:20 Uhr am Sonntagabend und 11:00 Uhr am Montag eingrenzen. Wann genau die Täter den in einer Hofeinfahrt abgestellten BMW entwendeten und wie sie dabei vorgingen, ist derzeit nicht bekannt. In der Nacht zum heutigen Dienstag schlugen dann bislang unbekannten Autodiebe in Kaufungen zu. In der Ernst-Abbe-Straße klauten sie zwischen 21:00 Uhr am Abend und 6:45 Uhr am Morgen den etwa ein Jahr alten schwarzen BMX X6 mit den Kennzeichen KS-ZA 391. Auch in diesem Fall ist zur genauen Tatzeit und zur Vorgehensweise der Täter bislang nichts Näheres bekannt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten im Bereich der Tatorte in Baunatal und Kaufungen möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

