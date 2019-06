Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis - Unfall mit Kleinkind in Körle

Kassel (ots)

Am 10.6.2019 kam es gegen 11.00 Uhr in Körle im Bereich einer Erdbeerplantage zu einem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Kleinkind. Dieser 2jährige Junge aus dem Landkreis Kassel war mit einem Elternteil aus dem eigenen Pkw ausgestiegen und wurde anschließend von einem abbiegenden Skoda Yeti erfasst, der von einer 49jährigen Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis gefahren wurde. Dabei erlitt der Junge schwere, aber nicht lebensbedrohende Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine Kasseler Klinik geflogen. Der Elternteil des Kindes wurde mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der aufnehmenden Beamten der Polizeistation Melsungen wurde zur Ursachenermittlung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter hinzugezogen. Eingesetzt waren neben dem Rettungshubschrauber noch Notarzt und RTW aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Westphal, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell