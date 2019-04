Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe klauen weißen VW Crafter in Kaufungen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Lkr. Kassel): Zu Beginn des Wochenendes haben unbekannte Täter in Kaufungen einen weißen VW Crafter gestohlen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt von dem Auto im Wert von rund 25.000 Euro seitdem jede Spur. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in Kaufungen Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie der Besitzer des Wagens gegenüber den Kripobeamten mitteilte, hatte er sein Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen KS-CE 101, das er am Montag in der Mörikestraße am Straßenrand abstellte, zuletzt am Freitag, gegen 17:00 Uhr, gesehen. Am Samstag, gegen 6:30 Uhr, fiel ihm auf, dass der ein Jahr alte Wagen geklaut worden war. Auf welche Art und Weise die Unbekannten bei dem Diebstahl des Autos vorgingen, ist derzeit noch unklar. Nach Angaben des Besitzers hatte der Tank des Wagens zum Zeitpunkt des Diebstahls nur noch eine Reichweite von rund 60 km. Möglicherweise mussten die Täter das Auto daher nach der Tat im Umkreis tanken und fielen mit dem gestohlenen Crafter auf.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im besagten Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell