Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Zwei Einbrüche in Wohngebiet: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag ist es im Zeitraum von 21:50 Uhr bis 05:30 Uhr in einem Wohngebiet im Kasseler Stadtteil Forstfeld zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Um in die Häuser zu gelangen nutzten die unbekannten Täter vermutlich Zweitschlüssel, die die Opfer in ihren Garagen deponiert hatten. Zwei Täter gelang die Flucht, als sie von den Bewohnern in ihren Wohnungen überrascht worden waren. Zur Aufklärung der Fälle bittet die Kripo Kassel nun um Hinweise.

Gegen 3:00 Uhr meldete sich zunächst der Bewohner eines Wohnhauses im Ahornweg bei der Polizei. Er teilte mit, dass er gerade nach Hause gekommen sei, als er einen Einbrecher zunächst durch ein Fenster in der Wohnung seiner Nachbarn entdeckte. Dieser rannte schließlich durch die Haustür an ihm vorbei und flüchtete. Ein weiterer Täter sprang aus einem Fenster des Gebäudes und rannte ebenfalls davon. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Einbrecher offenbar mit einem Haustürschlüssel in das Gebäude gelangt waren, der in einer unverschlossenen Garage hinterlegt war. Auch eine Anwohnerin im Wahlebachweg stellte gegen 05:30 Uhr offenstehende Türen an ihrem Mehrfamilienhaus fest. Die Einbrecher hatten sich augenscheinlich in der Wohnung aufgehalten, als die Dame schlief. Dabei erbeuteten sie eine Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten sowie ein Handy und eine Schatulle mit Bargeld. Die Täter verwendeten vermutlich ebenfalls einen Ersatzhaustürschlüssel aus einer Garage. Bei der Absuche des Tatortes fanden die Beamten schließlich Teile des Diebesgutes an einem Fußweg am Wahlebach.

Von den beiden Einbrechern im Ahornweg konnte lediglich einer wie folgt beschrieben werden:

Mann, ca. 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,70-1,75 Meter groß. Er soll blonde kurze Haare gehabt haben. Außerdem war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose bekleidet. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch.

Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die in den Straßen Ahornweg und Wahlebachweg oder umliegenden Straßen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. Mit Blick auf diese beiden Fälle rät die Polizei zudem grundsätzlich, keine Zweitschlüssel auf dem Grundstück zu deponieren.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell