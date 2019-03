Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Wohnungsbrand in Brüder-Grimm-Straße: Ermittler gehen von technischem Defekt aus

Kassel (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich gegen 23 Uhr ein Brand in einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Brüder-Grimm-Straße in Kassel-Niederzwehren. Dabei wurde die 70 Jahre alte Bewohnerin durch das Einatmen giftiger Rauchgase verletzt, von der Kasseler Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war sie glücklicherweise nicht schwerer verletzt worden und konnte das Krankenhaus heute bereits wieder verlassen. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben heute zur Ermittlung der Ursache des Feuers die Brandstelle aufgesucht. Sie kommen zu dem ersten Ergebnis, dass der Brand offenbar durch den technischen Defekt der Spülmaschine in der Küche der Wohnung entstanden war. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln haben sich bislang nicht ergeben. Durch das Feuer hatte die Küche schweren Schaden erlitten. Große Teile der Wohnung sowie Teile des Flures des Mehrfamilienhauses waren zudem durch Ruß bedeckt worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40.000 Euro.

