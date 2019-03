Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel Graffiti gesprüht und festgenommen - Couragierter Zeuge verfolgte Täter

Kassel (ots)

Ein wichtiger Anruf eines couragierten Zeugen bei der Kasseler Polizei, der in der vergangenen Nacht im Kasseler Stadtteil Nord einen Graffiti-Sprüher bei der Tatausführung beobachtete, führte unmittelbar zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Wie die festnehmende Streife des Kasseler Polizeireviers Mitte berichtet, hatte der Zeuge in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen Viertel vor zwei bei der Polizeileitstelle angerufen. Dabei teilte er mit, dass er einen Graffitisprayer beobachtet habe und diesen jetzt verfolge. Der Täter hatte, wie später erste Ermittlungen erhärteten, zuvor eine Hauswand im Bereich der Schillerstraße großflächig besprüht und dadurch ein Graffiti mit den Ausmaßen von circa 3,3 Meter x 1,7 Meter hinterlassen. Nachdem der "Sprayer" den Tatort verließ, folgte der vorbildlich handelnde Zeuge ihm in sicherer Entfernung und hielt die eingesetzten Polizeistreifen über Handy mit ständigen Standortangaben auf dem Laufenden. Dadurch konnte eine Streife des Reviers Mitte den Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe, nämlich im Grünen Weg, festnehmen und seine Personalien feststellen. Dabei fanden sie bei dem 33-jährigen Kasseler auch die augenscheinlich benutzten Spraydosen auf. Ein zudem von den Beamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine leichte Alkoholisierung.

Der Festgenommene muss sich nun einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung stellen und mutmaßlich mit nicht unerheblichen Kosten für die Reinigung oder Sanierung der besprühten Hauswand rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell