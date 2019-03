POL-KS: Kassel: Chancen der Digitalisierung nutzen: Fachberaterin der Polizei hält am Dienstag Vortrag im Rathaus

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Im Rahmen des Seniorenprogramms 2019 der Stadt Kassel findet am Dienstag, 12. März, ab 10:30 Uhr, im Magistratssaal des Kasseler Rathauses ein Vortrag mit dem Thema "Chancen der Digitalisierung nutzen" statt. Referentin wird an diesem Vormittag die Fachberaterin für Internetprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen, Kriminaloberkommissarin Aniane Emde, sein. In ihrem Vortrag wird sie darauf eingehen, welche Möglichkeiten das Internet für Senioren bietet und wie man diese nutzt. Teilnehmer bekommen zudem einen Überblick, welche Art von Gerät für sie geeignet ist und erhalten Tipps für mehr Internetsicherheit, z. B. wie sie ein sicheres Passwort gestalten.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um Voranmeldung beim Seniorenbeirat der Stadt Kassel unter Tel. 0561 - 787-5100 gebeten.

Ein stets aktuelle Übersicht aller Vortrags- und Beratungsangebote unserer Fachberaterin für Internetprävention finden Sie im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/679549188.

