POL-KS: (Söhrewald) Landkreis Kassel: Folgemeldung zum Brand in Mehrfamilienhaus: Feuer brach im Bereich von Kaminofen aus

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 11:59 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4132524 veröffentlichte Pressemitteilung zum Brand in Söhrewald-Wattenbach.)

Die Brandursachenermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Montagvormittag die Brandstelle im Söhrewalder Ortsteil Wattenbach aufgesucht. Wie sie zum momentanen Stand der Ermittlungen berichten, war das Feuer in der Küche der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses im Bereich eines angefeuerten Kaminofens ausgebrochen. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich weiterhin nicht ergeben. Einen technischen Defekt schließen die Ermittler darüber hinaus mittlerweile ebenfalls aus. Die weiteren Ermittlungen, auch mit Blick auf mögliches fahrlässiges Handeln, dauern derzeit noch an.

