POL-KS: Wolfhagen (Landkreis Kassel): Einbrecher hinterlassen Spuren im Schnee; Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Kassel (ots) - Mindestens zwei bislang unbekannte Täter betraten am gestrigen Mittwoch das Grundstück eines Einfamilienhauses in Habichtswald-Ehlen. Sie brachen die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Dann durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten eine Geldbörse und Schmuck. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen berichten, ereignete sich der Einbruch am gestrigen Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße in Habichtswald-Ehlen. Die Bewohner des Einfamilienhauses waren nur für einen kurzen Moment nicht zu Hause. Dies nutzten die Täter zu ihrem Vorteil. Sie betraten das Grundstück und liefen über den schneebedeckten Rasen, um an die Terrassentür zu gelangen. Dabei hinterließen sie entsprechende Spuren. Sie hebelten die Tür auf und begaben sich in das Innere des Wohnhauses. Scheinbar gezielt gingen sie in die Schlafzimmer und durchsuchten die Kleiderschränke. Hieraus entnahmen sie verschiedenen Schmuck und eine Geldbörse samt Inhalt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Mit der Beute flüchteten die Täter noch vor Eintreffen der Bewohner wieder aus dem Haus und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Beamten der Polizeistation Wolfhagen haben nun die Ermittlungen übernommen. Sie bitten Zeugen, die in der betreffenden Zeit am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Tel. 05692 - 982900 oder 0561 - 9100 zu melden.

