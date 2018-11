POL-KS: Kassel: Einbrecher verschaffen sich Zutritt in Doppelhaushälfte und erbeuten Schmuck und Bargeld; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Auf eine Doppelhaushälfte hatten es am gestrigen Mittwochnachmittag bislang unbekannte Täter am Wolfsanger in Kassel abgesehen. Über eine Balkontür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das erste Obergeschoss. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht anwesend. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten sowohl Schmuck als auch Bargeld. Da sie danach unerkannt vom Tatort flüchteten, sucht die Kasseler Kripo nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Bewohnerin des ersten OG in der Vultejusstraße am Wolfsanger rief gegen 20:00 Uhr bei der Kasseler Polizei an. Sie sei soeben nach Hause gekommen und habe die offenstehende Balkontür festgestellt. Außerdem sei alles chaotisch und durchwühlt. Auf den ersten Blick sei ihr bereits aufgefallen, dass Schmuck fehle. Die vor Ort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes erkannten an der Tür des Balkons mehrere Hebelspuren. Die Anruferin gab gegenüber den Polizisten an, dass sie ihre Wohnung gegen 16:00 Uhr verlassen habe. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch nichts Verdächtiges beobachten können. Als sie während der Tatortaufnahme gemeinsam mit den Beamten eine intensive Nachschau ihres Hab und Gutes betrieb, fiel auf, dass nicht nur Schmuck, sondern auch Bargeld fehlte. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher Diebesgut im Wert von etwa 1.500 Euro und flüchteten im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung.

Die für Einbruchsdelikte zuständigen Ermittler des Kasseler Kommissariats 21/22 erhoffen sich durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Zeugen, die am 21. November, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, in der Vultejusstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Monique Düker Pressesprecherin

