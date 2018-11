Kassel (ots) - Am Donnerstagabend überfällt ein unbekannter Mann das Wettbüro "Tipico" am Markplatz in Altenbauna.

Nach ersten Ermittlungen betrat gegen 20:40 Uhr eine männliche Person das Wettbüro durch den Haupteingang, stürmte sofort auf die sich zu dieser Zeit alleine im Geschäft befindliche 39-jährige Angestellt zu und schlug ihr auf den Kopf. Anschließend schubste er sie zu Boden und öffnete selbständig die Kasse. Mit dem Bargeld flüchtete der Täter wieder durch den Haupteingang in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 180 bis 190 cm großen und etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er sprach akzentfreies Deutsch und war bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke. Bei der Tatausführung hielt der Räuber ein Jagdmesser in der Hand.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat K 35 der Kasseler Kriminalpolizei.

