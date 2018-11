POL-KS: Kassel: Einbrecher richten Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro an; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Einen massiven Schaden richteten übers Wochenende bislang unbekannte Täter in einem Firmengebäude mit mehreren Unternehmen in Kassel-Waldau an. Sie brachen mehrere Türen auf und beschädigten diese zum Teil großflächig. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag in Höhe von etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Einbrecher durchsuchten anschließend die Büros und entwendeten nach derzeitigem Erkenntnisstand Bargeld und elektronische Geräte. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch ereignete sich in der Otto-Hahn-Straße, Ecke Antonius-Raab-Straße vermutlich in der Zeit vom Freitag, 22:00 Uhr bis Sonntag, 14:45 Uhr. Ein Mitarbeiter einer der in dem Gebäude befindlichen Firmen hatte am Sonntag die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Nordhessen darüber in Kenntnis gesetzt. Er betrat sein Büro und stellte die durchwühlten Schränke fest. Beamte des Kasseler Kriminaldauerdienstes begaben sich sofort zum Tatort und begannen mit der umfangreichen Spurensuche. Demnach hatten die Täter ein Fenster zum Gewerbeobjekt aufgehebelt und sind so in das Gebäude gelangt. Hier hebelten sie ebenfalls mit erheblicher Gewalt die Innentüren der fast 25 ansässigen Firmen auf. Dabei richteten sie den immensen Schaden an. Aus den Büros und Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher nach bisherigem Ermittlungsstand Bargeld und elektronische Geräte, wie u.a. Laptops. Die genaue Anzahl und der Gesamtwert des Diebesgutes sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die für Einbruchsdelikte zuständigen Ermittler des Kasseler Kommissariats 21/22 suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Es wird gebeten, sich unter der Tel. 0561 - 9100 zu melden.

