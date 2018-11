POL-KS: Reinhardshagen (Landkreis Kassel): Folgemeldung zum Lagerhallenbrand in Reinhardshagen: Vermutlich fahrlässige Brandstiftung als Ursache

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere bisher zum Brand über OTS veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen vom 3. November, 12:12 Uhr und 16:47 Uhr und vom 5. November, 16:09 Uhr)

Am 3. November brannte eine Lagerhalle in Reinhardshagen-Vaake komplett aus. Die Flammen verursachten einen Sachschaden von geschätzten 250.000 Euro. Wir berichteten darüber bereits in den oben aufgeführten Pressemitteilungen.

Inzwischen kommen die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo vorbehaltlich der weiteren, noch zu führenden Ermittlungen zu einem ersten vorläufigen Ergebnis: Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist das Feuer im Inneren der Lagerhalle im Zusammenhang mit dem fahrlässigen Umgang brennender Substanzen und Geräte in einer Kfz-Werkstatt entstanden. Hinweise auf einen rein technischen Defekt oder gar eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben.

Die Ermittlungen dauern noch an und werden weiterhin beim K11 der Kasseler Kripo geführt.

