POL-ME: Raubdelikt in Monheim - 2308064

Mettmann (ots)

Am 19.08.23 kam es in den frühen Morgenstunden (03:45 Uhr) in Monheim auf der Treptower Straße zu einem Raubdelikt.

Ein 40-jähriger Leverkusener, der für einen Lieferdienst tätig ist, wurde mit einer Essenslieferung im Werte von fast 100,- Euro zur Treptower Straße in Monheim geschickt. Als er die Ware aus dem Kofferraum seines PKW nehmen wollte, wurde er plötzlich von drei männlichen Personen mit Schusswaffen bedroht. Er wurde aufgefordert, ihnen sein Portemonnaie auszuhändigen, worauf er zunächst versuchte zu flüchten. Seine Flucht wurde jedoch mit Gewalt verhindert, worauf der Geschädigte laut um Hilfe rief. Durch die Geräusche alarmiert, öffnete ein Anwohner die Tür und sprach die Personengruppe an. Daraufhin nahmen die drei unbekannten Männer die Styropor-Boxen mit dem Essen aus dem PKW und flüchteten zu Fuß in Richtung Pfingsterfeld. Eine polizeiliche Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ. Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich - alle schwarz bekleidet - alle trugen Sturmhauben - zwei Männer führten Pistolen mit

Weitere Hinweise, insbesondere solche, die zur Ermittlung der Täter führen können, nimmt die Polizei Langenfeld unter der Telefonnummer 02104-982-6310 entgegen.

