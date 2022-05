Polizei Mettmann

POL-ME: Geschwindigkeitsmessungen in der 21. KW - Kreis Mettmann - 2205131

Mettmann (ots)

Messstellen der Kreispolizeibehörde und des Kreises Mettmann sowie der Stadt Velbert werden gemeinsam veröffentlicht. Man findet diese Ankündigungen regelmäßig auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann ( https://mettmann.polizei.nrw/ ). Parallel dazu geben wir die Angaben aber auch als Pressemitteilung (und als PDF in Anlage) bekannt.

Hier werden die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann Ihre Geschwindigkeit kontrollieren:

--- Montag: 23. Mai 2022 ---

Velbert-Langenberg: Frohnstraße, Kuhler Straße

Velbert-Mitte: Siemensstraße, Industriestraße

Velbert-Neviges: Elsbeeker Straße, Am Rosenhügel

Ratingen: Am Krummenweg, Mülheimer Straße

Erkrath: Feldheider Straße, Morper Allee

Heiligenhaus: Velberter Straße, Nordring

Langenfeld: Zehntenweg

--- Dienstag: 24. Mai 2022 ---

Velbert-Langenberg: Feldstraße, Eichendorffstraße

Velbert-Mitte: Hefeler Straße, Langenhorster Straße

Velbert-Neviges: Wülfrather Straße, Wimmersberger Straße

Ratingen: Schützenstraße, Talstraße

Erkrath: Schimmelbuschstraße, Talstraße

Monheim: Friedenauer Straße, Benrather Straße

Mettmann: Stintenberger Straße, Goethestraße

Heiligenhaus: Südring, Nordring

Monheim: Urdenbacher Weg

--- Mittwoch: 25. Mai 2022 ---

Velbert-Langenberg: Voßnacker Straße, Nierenhofer Straße

Velbert-Mitte: Am Lindenkamp, Mettmanner Straße

Velbert-Neviges: Nevigeser Straße, Kuhlendahler Straße

Ratingen: Gerahrdstraße, Ulmenstraße

Erkrath: Beckhauser Straße, Willbecker Straße

Monheim: Krischerstraße, Rheinuferstraße

Mettmann: Berliner Straße, Eidamshauser Straße, Südring

--- Donnerstag: 26. Mai 2022 (Feiertag / Christi Himmelfahrt) ---

Langenfeld: Hildener Straße

--- Freitag: 27. Mai 2022 ---

Velbert-Langenberg: Hauptstraße, Heeger Straße

Velbert-Mitte: Hardenberger Straße, Am Hardenberger Hof

Velbert-Neviges: Milchstraße, Neustraße

Erkrath: Willbecker Straße, Feldheider Straße

Mettmann: Teichstraße, Eidamshauser Straße

Heiligenhaus: Nordring, Hauptstraße

Langenfeld: Winkelsweg

--- Samstag: 28. Mai 2022 ---

- keine vorgeplanten Messungen -

--- Sonntag: 29. Mai 2022 ---

- keine vorgeplanten Messungen -

--- Sonstige Hinweise ---

Das neue semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Mettmann steht in der 20. und 21. Kalenderwoche am Halbenkamp in Ratingen.

Alle vorgeplanten Messungen sind natürlich immer abhängig von der tagesaktuellen Verkehrssituation vor Ort. Darüber hinaus müssen Sie auch an anderen Örtlichkeiten in unseren Städten mit Tempokontrollen durch Ordnungsbehörden und Polizei rechnen.

Ihre Kreispolizeibehörde, die Stadt Velbert und der Kreis Mettmann: "Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährdet alle überall. Wir messen, damit Sie und andere Menschen gesund nach Hause kommen !"

