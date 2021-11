Polizei Mettmann

POL-ME: BMW R 1200 GS aus Tiefgarage entwendet - Hilden - 2111017

Mettmann (ots)

In der Zeit von Samstagmittag (30. Oktober 2021) bis Dienstagvormittag (02. November 2021) wurde aus einer Tiefgarage am Weidenweg in Hilden ein Motorrad der Marke BMW, Typ R 1200 GS, entwendet. Die Polizei hat intensive Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, hatte der Besitzer einer BMW R 1200 GS sein Motorrad in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses abgestellt. Nach eigenen Angaben war die Reiseenduro im hinteren rechten Bereich mittels Lenkradschloss gesichert untergebracht. Die Tiefgarage ist durch ein Rolltor sowie zwei weitere mit Schlüssel gesicherte Zugangstüren erreichbar.

Am Dienstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, stellte der Besitzer den Diebstahl der BMW fest und informierte die Polizei. Die Beamten leiteten umgehend Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes ein, welche jedoch bisher zu keinem positiven Ergebnis führten. Wie die 12 Jahre alte Enduro mit dem amtlichen Kennzeichen ME - OJ 60 entwendet und abtransportiert werden konnte, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der aktuelle Zeitwert des Fahrzeuges, das eine Laufleistung von circa 108.000km hat, wird mit mehreren tausend Euro angegeben.

Bisher liegen der Hildener Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Motorrades vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug sowie die Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten BMW R 1200 GS, nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02104 / 898 6410, jederzeit entgegen.

