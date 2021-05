Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer durch Wendemanöver schwer verletzt - Hilden - 2105014

Mettmann (ots)

Am späten Montagnachmittag des 03.05.2021 gegen 17:35 Uhr befuhr ein 31 jähriger Langenfelder mit seinem Ford Fiesta die Schulstraße in Hilden in Fahrtrichtung Klotzstraße. Hier bog er aus der untergeordneten Straße nach rechts in die Klotzstraße ab, um dann unmittelbar über die dortige Sperrfläche zu wenden. Hierbei übersah er einen 55 jährigen Kawasaki-Fahrer aus Hilden, der die Klotzstraße in Fahrtrichtung Fritz-Gressard-Platz befuhr. Es kam zur Kollision in deren Folge der Kradfahrer zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, die beide abgeschleppt wurden.

