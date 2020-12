POL-ME: Bargeld entwendet und Monheimer mit Messer bedroht - Polizei ermittelt - Langenfeld - 2012014

Polizei Mettmann

Am Mittwoch (2. Dezember 2020) hat ein bislang unbekannter Täter einen 44-jährigen Monheimer in der Langenfelder Innenstadt mit einem Messer bedroht und ihm sein Bargeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 14 Uhr wartete der Monheimer an einer Bushaltestelle vor einem großen Discounter am Berliner Platz / Ecke Hauptstraße auf den Bus, als ein Mann auf ihn zu kam und ihm sein Bargeld (35 Euro) aus der Hand riss, welches er gerade in seiner Geldbörse verstauen wollte. Als der Monheimer den Mann aufforderte, ihm sein Geld zurückzugeben, holte dieser ein Messer aus seiner Hosentasche und drohte ihm damit.

Daraufhin rannte der Monheimer zunächst davon, ehe er mit dem nächsten Bus nach Monheim fuhr, wo er den Vorfall auf der Polizeiwache zur Anzeige brachte. Dabei gab er die folgende Täterbeschreibung zu Protokoll:

- männlich - 20 bis 40 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und einen blauen Rucksack - hatte eine auffällige Mundschutzmaske mit einem Totenkopfsymbol an

Die Polizei fahndete im Umfeld nach dem Täter, konnte jedoch keine Person antreffen, auf die die Beschreibung gepasst hätte. Daher fragt die Polizei nun: Wer hat den räuberischen Diebstahl an der Bushaltestelle mitbekommen und kann Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

