POL-ME: Falscher Stadtwerker bestiehlt 88-jährige Seniorin - Haan - 2010157

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (29. Oktober 2020) aus der Wohnung einer 88-jährigen Frau in Haan Bargeld entwendet. Telefonisch hatte ein vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke zuvor den Besuch unter einem Vorwand angekündigt. Der Diebstahl fiel erst im Laufe des Tages auf, so dass Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg verliefen.

Das war passiert:

Gegen 11:45 Uhr erhielt eine 88-jährige Seniorin einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Stadtwerke Haan, welcher angab, aufgrund von Anwohnerbeschwerden die Wasserqualität überprüfen zu müssen. Nur wenige Minuten später erschien ein ihr unbekannter Mann, welcher die Wasseranschlüsse in der Küche sowie im Bad kontrollieren wollte. Während die Seniorin dazu aufgefordert wurde, den Wasserverlauf im Badezimmer zu überprüfen, wechselte der vermeintliche Mitarbeiter mehrfach die Räumlichkeiten. Anschließend verließ er die Wohnung unter dem Vorwand, auch im Keller den Anschluss überprüfen zu wollen.

Erst im Laufe des Tages fiel der Seniorin der Diebstahl ihres in einer Schatulle aufbewahrten Bargeldes auf und sie informierte folgerichtig die Polizei. Aufgrund des zeitlichen Verzuges blieben Fahndungsmaßnahmen leider erfolglos.

Der flüchtige Trickbetrüger kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 175cm bis 180cm groß - 40 bis 50 Jahre alt - dunkle / graue kurze Haare - markante blaue Augen - muskulöse Statur - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet in "typischer Berufskleidung" mit Latzhose und grauem Pullover - trug einen vermeintlichen Ausweise der Stadtwerke an seiner Brust

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise an die Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480.

Gleichzeitig nimmt die Polizei diesen Vorfall noch einmal zum Anlass, um dringend vor Trickbetrügern zu warnen, welche unter einem Vorwand versuchen, in die Häuser oder Wohnungen vornehmlich älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gelangen.

Die Polizei appelliert:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Vermeintlich hilfesuchende junge Damen oder Männer können es auf Ihr Hab und Gut abgesehen haben! Auch Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt und vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

