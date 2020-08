Polizei Mettmann

POL-ME: Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Kellerbrand - Velbert - 2008011

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert mit eigener Pressemitteilung / ots von heute ( als PDF in Anlage / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4669214 ) berichtet, kam es am Freitagabend des 31. Juli 2020, gegen 22.15 Uhr, zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus an der Kuhler Straße im Velberter Ortsteil Langenberg.

Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte, fanden im Treppenraum zum Keller des viergeschossigen Wohnhauses mehrere Matratzen brennend vor, die ein Trupp unter Atemschutz in kurzer Zeit mit einem C-Rohr löschen konnte. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt bereits geräumt. Mehrere Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung untersucht. Ein 58-jähriger Mann wurde ins Klinikum Niederberg transportiert und verblieb dort zur stationär ärztlichen Behandlung. Bei allen anderen Untersuchten war keine weitere Behandlung erforderlich.

Vom Feuer wurden zwei Matratzen zerstört, welche für den Sperrmüll bestimmt waren. Darüber hinaus wurde aber auch der Treppenraum, in dem das Feuer die Wände durch Ruß und Putzabplatzungen beschädigte, in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem kam es durch Beschädigung der Hauptwasserleitung im Keller zu weiterem Schaden. Die Stromversorgung des Gebäudes war nicht betroffen. Nach Kontrolle aller Wohnungen konnten alle Bewohner ins Haus zurückkehren.

Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Dabei gehen die Brandexperten vom Kommissariat 11 nach aktuellem Stand der Ermittlungen von fahrlässiger oder vorsätzlicher schwerer Brandstiftung aus. Der entstandene Schaden summiert sich nach aktuellem Stand auf mindestens 10.000,- Euro.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

