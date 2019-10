Polizei Mettmann

POL-ME: Auseinandersetzung nach Oktoberfest: Polizei sucht weiterhin Zeugen - Mettmann - 191032

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag (7. Oktober 2019) berichtete die Kreispolizeibehörde Mettmann über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Mettmanner Innenstadt, die sich nach dem Besuch eines Oktoberfestes in der Nacht zu Sonntag (6. Oktober 2019) ereignete. Dabei soll ein 24-jähriger Mettmanner laut eigenen Angaben mit einem Messer schwer verletzt worden sein (siehe dazu unsere Pressemeldung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4394264).

Aufgrund der Presseveröffentlichung meldeten sich inzwischen Beteiligte der Auseinandersetzung bei der Polizei, welche den Sachverhalt jedoch anders darstellen. Aus diesem Grund sucht die Polizei dringend weitere unbeteiligte Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 3 Uhr morgens in der Mettmanner Fußgängerzone ereignete.

Die Ermittlungen zur Klärung des Falls dauern weiter an. Zeugenmeldungen und weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache in Mettmann unter der Rufnummer 02104 982-6250 jederzeit melden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell