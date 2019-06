Polizei Mettmann

POL-ME: Mit Motorroller betrunken gestürzt - Ratingen - 1906001

Mettmann (ots)

Am Freitagabend des 31.05.2019 befuhr ein 46-jähriger Mann gegen 20.39 Uhr mit seinem Motorroller die Mülheimer Straße stadtauswärts. Als er in den Kreisverkehr Krummenweg in Höhe des dortigen Landgasthofes einbog, kam der Mann mit Wohnsitz Ratingen mit seinem schwarzen Piaggio-Roller zu Fall. Der bei dem Sturz leicht verletzte Mann stellte den beschädigten Roller ab und entfernte sich zu Fuß über die Krummenweger Straße in Richtung Ratingen-Lintorf. Die durch Zeugen verständigte Polizei konnte den Unfallfahrer antreffen. Bei der Überprüfung wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den Unfallfahrer wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat Nord mit Sitz in Heiligenhaus übernahm die weiteren Ermittlungen.

