POL-ME: Abgebrannte Müllcontainer in Monheim - Monheim - 1905161

In der Nacht zu Montag (27.05.2019) brannten an der Siemensstraße in Monheim, neben dem Gebäude eines Getränkehandels, zwei Müllcontainer. Die geschmolzenen Reste der beiden Container wurden erst gegen 07:50 Uhr durch Mitarbeiter des Getränkehandels entdeckt. Durch das Feuer wurde auch eine Hausfassade beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens auf ca. 2500,- Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand in den beiden Containern mutwillig gelegt wurde und hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173/ 9594-6350, jederzeit entgegen.

