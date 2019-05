Polizei Mettmann

POL-ME: Volltrunkener Radfahrer fährt Auto an - Hilden - 1905044

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend (7. Mai 2019) ist gegen 23:20 Uhr ein 25-jähriger Mann aus Hilden mit seinem Fahrrad gegen einen am Fahrbahnrand der Benrather Straße stehenden Peugeot Origin gefahren. Glücklicherweise verblieb der Radfahrer unverletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden am linken Außenspiegel, am Kotflügel sowie am vorderen Stoßfänger. Die Schadenssumme beträgt insgesamt rund 2.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Radfahrer augenscheinlich erheblich betrunken war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 mg/l (2,32 Promille). Daraufhin wurde der 25-Jährige als Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss belehrt und anschließend zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiwache genommen.

