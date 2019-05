Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden - Ratingen - 1905111

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen des 02.05.2019, gegen 08:15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Brachter Straße/ Altenbrachtweg in Ratingen-Homberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten und ca. 33.000,- Euro Sachschaden.

Ein 65-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte, mit seinem Golf vom Altenbrachtweg nach links auf die Brachter Straße abzubiegen. Dabei übersah er eine 37-jährige BMW-Fahrerin, die mit ihrem Pkw vorfahrtberechtigt in Richtung Homberger Straße unterwegs war, und prallte frontal gegen die vordere Fahrerseite des BMW. Durch den Zusammenstoß schleuderte der VW Golf gegen den Fiat Panda einer 44-jährigen Ratingerin, die mit ihrem Pkw auf der Brachter Straße in Richtung Meiersberger Straße unterwegs war und schob diesen gegen die Leitplanke.

Sowohl der 65-jährige VW-Fahrer als auch die 37-jährige BMW-Fahrerin erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden beide stationär aufgenommen. Ein Hund, der sich zum Unfallzeitpunkt in dem Fiat befand, wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und musste anschließend mit schweren Verletzungen in eine Tierklinik gebracht werden. Sowohl der VW Golf als auch der BMW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Örtlichkeit musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein Motorrad der Polizei, das zur Verkehrsregelung auf der Fahrbahn abgestellt worden war, wurde durch einen rangierenden Lkw touchiert und fiel auf die Seite. Das Motorrad BMW wurde dabei beschädigt.

